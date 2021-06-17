الإسماعيلية السينمائي.. بدء ندوة تكريم صفية العمري عقب عرض "كان لك معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري، عقب انتهاء عرض فيلمها "كان لك معايا"، ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي

ووصف الشناوي صفية بالأيقونة وأوضح أن أجمل أنواع البلح كان باسم صفية العمري، وكان أغلى أنواع البلح في موسم رمضان، وكذلك أغلى ماركة سيارات كانت باسم صفية العمري ولهذا فهي أيقونة أثرت في الشارع.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.