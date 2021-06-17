تعرف على إيراد "الشنطة" في أول أيام عرضه "بالسينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 16 يونيو، فيلم "الشنطة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، و"ثانية واحدة".

وحقق الفيلم في يومه الأول بدور العرض إيراد قُدر بـ16 ألفًا و69 جنيهًا.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي.