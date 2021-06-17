فتح باب التقديم لورشة عمل لترميم الأفلام بمعهد جوتة.. تعرف على شروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار أسبوع أفلام جوتة، يعلن معهد جوته القاهرة عن فتح باب التقديم لورشة عمل متخصصة عن ترميم الأفلام حتى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢١، وتنعقد الورشة أون لاين يوم السبت ٢٦ يونيو٢٠٢١ وتستغرق ٤ ساعات.

خلال الورشة يتعرف المشاركون على أنشطة حفظ الأفلام والرقمنة والترميم في معهد دويتشه كينيماتيك خلال السنوات الماضية بصورة عامة، كما توضح السيدة يوليا فالمولير منظمة الورشة ورئيسة مشروع رقمنة التراث السينمائي الألماني بمعهد دويتشه كينيماتيك خطوة بخطوة تقنيات الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، إضافة إلى ذلك مناقشة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا الجمالية وإرشادات عامة لترميم الأفلام، مستعينة بعملية حفظ وترميم فيلم "حكومة متحف الشمع" مثالًا، والذي سيُعرض في نفس اليوم بمقر معهد جوتة القاهرة والإسكندرية.

يشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية، ويكون لديهم اهتمام بترميم الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

درست يوليا فالمولير حفظ وترميم التراث الثقافي السمعي البصري والتصوير الفوتوغرافي في برلين. تعمل منذ ٢٠٠٦ بشكل مستقل في مجال ترميم الأفلام نظريًا وعمليًا. انضمت لفريق عمل معهد الدويتشة كينيماتيك، وتشغل الآن منصب رئيسة مشروع رقمنة التراث السينمائي الألماني.

يُذكر أن أسبوع أفلام جوتة سيكون في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٢ يوليو ٢٠٢١، ويستقبل خلالها معهد جوتة في القاهرة والإسكندرية عن طريق تسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوتة حسب الطلب، خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر، عن طريق التسجيل.