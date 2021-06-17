فيديو| طرح البرومو الرسمي لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "العارف"، البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 14 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لشركة سينرجي، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الإعلان الرسمي لفيلم العارف.. المعرفة ليها تمن.. زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها.. فيلم العارف بداية من ١٤-٧ بجميع دور العرض".

"العارف" تم تصويره بين 6 دول بينها: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الديب.