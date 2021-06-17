علي البشبيشي يستعد لتصوير فيلمه "الأول والأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان الشاب علي البشبيشي لتصوير فيلمه الروائي القصير "الأول والأخير"، مطلع شهر يوليو المُقبل، إذ يعكف حاليا على الانتهاء من التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

وأعرب البشبيشي في بيان صحفي عن سعادته بالتجربة وخاصة أنه سيقوم بمهمة الإخراج، وسيتواجد خلال العمل الكثير من الوجوه الجديدة في عالم التمثيل، مشيراً إلى أن العمل سيكون ملئ بالمفاجآت التي سيراها الجميع خلال عرضه قريبا في عدد من المهرجانات الدولية، وبعدها سيكون متاحا للعرض على موقع يوتيوب، لتصل فكرته إلى الجميع.

وتمني علي البشبيشي أن يكون الفيلم نافذة يستطيع أن يظهر منها للعالم مقدار الموهبة التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى، فالعمل اجتماعي درامي يناقش بعض مشاكل النساء في عالمنا العربي سواء المرأة المتزوجة أو العزباء، على ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع على كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.

الجدير ذكره أن علي البشبيشي وفريق العمل قد قاموا ببناء الديكورات الخاصة بالعمل، التي تتضمن أغلب مشاهد الفيلم إلى جانب المشاهد الخارجية .