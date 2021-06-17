شاهد.. سيرجيو راموس ينهار بالبكاء في لحظة وداع ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 39 دقيقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لقطات تظهر لحظة بكاء لاعب ريال مدير الاسباني “سيرجيو راموس” في وداعه للنادي المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.

وانهار أسطورة ريال مدريد، راموس” ولم يتمالك دموعه، خلال المؤتمر، بعد نهاية مسيرة استمرت 16 عاما حافلة بالألقاب، بسبب عدم التوافق بشأن توقيع عقد جديد لمدافع الملكي الشهير.

وكان راموس قد أعلن في السابق أنه يمكن أن يلعب لريال مدريد مجانا، لكن رئيس النادي فلورينتينو بيريز لم يستطع الاستجابة لطلب راموس في ما يخص الأجور، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

ونشر حساب ريال مدريد على تويتر مقطع فيديو يخلص مسيرة اللاعب مع النادي.

والأربعاء، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن مدافعه الدولي وقائده سيرخيو راموس سيغادر صفوفه. ويعتبر راموس (35 عاماً) الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه في عام 2005، وقاده لإحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.

وأفاد ريال في بيان “سيغادر سيرخيو راموس ريال مدريد وغدا (الخميس) سيتم توديعه في مؤتمر صحافي” بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

ويعد راموس أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 والتي انطلقت في 11 يونيو المقبل، بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية. وقال المدرب لويس إنريكي عن استبعاد قائد ريال مدريد الذي عانى من الاصابات هذا الموسم إنه “كان قرار صعب ولكنه لم يكن قادرًا على المنافسة في الظروف المناسبة منذ يناير”.

وغاب راموس (35 عامًا) عن ريال مدريد بسبب إصابات عدة وخاض خمس مباريات فقط مع الفريق في العام 2021، علمًا أنه بات أفضل بدنيًا مؤخرًا. أصيب في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.