فيديو مروع يوثق لحظة سقوط “تلفريك” في جبال الألب ومقتل جميع ركابه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 51 دقيقة

أظهر مقطع فيديو لقطات مرعبة لسقوط مركبة “تيلفريك” في جبال الألب الإيطالية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا كانوا على متنها، بينهم أسرة إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.

ويظهر الفيديو المركبة تهتز بعنف بعد انقطاع الكابلات لدى وصولها إلى محطة نهاية مشوارها، ثم ترتد إلى الوراء بعيدا عن برج في المحطة قبل أن تتدعى نزولا على الكيبلا ثم تسقط بعنف.

وقدرت وسائل إعلام إيطالية أن المركبة ارتدت إلى الوراء بسرعة 60 ميلا في الساعة قبل أن تسقط وتتحطم.

وأظهرت صورة أخرى للشرطة الإيطالية حطام مركبة التلفريك بالقرب من قمة خط ستريسا موتارون في منطقة بيدمونت، شمال إيطاليا.

وكان ايتان بيران ( 5 أعوام ) الناجي الوحيد من المأساة بالقرب من بحيرة ماجورى في 23 مايو، وقتلت أسرته بالكامل، لكنه لايزال يعاني من فقدان الذاكرة بعد الصدمة.

واعتقلت السلطات الإيطالية ثلاثة رجال على علاقة بشركة فيروفي موتارون التي تدير الكابل، إذ اعتبرت السلطات أن مكابح الطوارىء قد عطلت.