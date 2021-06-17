فادي ابراهيم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الجمهور أحبني في 2020 رغم اني كنت رئيس عصابة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - يونيو - 2021 7:04 مساءً

عاش الممثل اللبناني فادي ابراهيم النجومية الكبرى عندما شارك منذ سنوات عديدة ببطولة مسلسل “العاصفة تهب مرتين” ومن حينها اصبح معشوق النساء. ثم مرت السنوات وبات اسمه لامعا وبات يشارك في اهم الاعمال الدرامية وآخرها كان 2020 و”رصيف الغرباء”. كما يستعد حاليا للمشاركة في اكثر من عمل فماذا يقول فادي ابراهيم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن احدث اعماله: “صورت منذ ايام في سوريا مسلسلا يتألف من عشر حلقات من انتاج شركة “غولدين لاين” واخراج تامر اسحاق واؤدي فيه دورا صغيرا كضيف شرف وهو من بطولة ميلاد يوسف وولاء عزام ومجموعة من الممثلين السوريين ومبدئيا يحمل اسم “سهرة” لكن حتى الان لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي له”.

وعن الاعمال التي يصورها في لبنان يؤكد فادي ابراهيم انه يشارك في مسلسل جديد اسمه “الزمن الضائع” من انتاج شركة “فنيكس” للمنتج ايلي معلوف وهو عملا اجتماعيا حديثا، يشارك فيه جويل فرين واسعد رشدان ومارون شرفان ومجموعة من الشباب الجدد ويتالف من 42 حلقة وهو لا يشبه اجواء “رصيف الغرباء”.

وفيما يتعلق بالانتقادات الكثيرة التي تطال اعمال المنتج والمخرج ايلي معلوف باستمرار رغم المشاهدات العالية التي تحققها وآخرها “رصيف الغرباء” اجاب “لا يمكن لاي عمل ان يخلو من النقد انما اريد ان اطلب من الجميع ان يراعوا اوضاع المنتجين اللبنانيين لان الوضع العام صعب جدا والدراما اللبنانية البحتة يجب ان تكمل مسيرتها رغم كل الظروف الصعبة ولو ان الامكانيات المادية ضئيلة وبالنسبة للمنتج والمخرج ايلي معلوف فهو صديقي وقد اثبتت اعماله الدرامية انها تحقق نسب مشاهدة عالية ولا يمكن مقارنتها بالمسلسلات العربية المشتركة التي تنفذ بميزانية كبيرة وتباع في كل الدول العربية”.

يضيف “اشارك ايضا حاليا في مسلسل بعنوان “الزيتونة” الذي يتناول حقبة الستينيات والسبعينيات في لبنان”، وعن مشاركته في مسلسل 2020 يشير إلى انه توقع نجاح هذا العمل اثناء تصويره لان التواصل بين فريق العمل كان مميزا ما انعكس ايجابا على الشاشة وقد احب الناس شخصية “الحوت” رغم انه رئيس عصابة لكن لدي كيمياء مع الناس تغفر لي قساوة الادوار التي اؤديها. وعن الجزء الثاني من 2020 يؤكد فادي ابراهيم ان هناك تصورات لكن الامر لم يحسم بعد بانتظار بلورة الخطوط العريضة للجزء الثاني وقد دارت مناقشات في العشاء الذي اقامته شركة “صباح اخوان” وتم الحديث في الموضوع والحمد الله ان نجاح هذا العمل كان فخرا للجميع.

اما عن تواجده في دبي في شهر رمضان الماضي فقال انه كان مشغولا بتصوير دوره في مسلسل “السنونو” للفنان الكبير ياسر العظمة الذي كان مقررا عرضه ايضا في الشهر الفضيل لكنه تأجل الى الاسابيع المقبلة، وعن ملاحظتنا لظهوره كضيف شرف في اكثر من عمل، منها “لا حكم عليه” و”خرزة زرقا” و”للموت” فيقول عن قبوله بهذه الادوار ان الهدف منها المردود المادي ولا ابالي بمساحة الدور اذا كان المسلسل جميلا وفريق عمله جيد.

وعما اذا كان قد وقع عقداً للمشاركة في عمل خاص لرمضان السنة المقبلة فقال “حتى الان الامور غير واضحة بسبب ظروف لبنان الصعبة واشكر الله اني استطعت ان ارسل ابني ليتعلم في الخارج وابنتي تعمل ايضا خارج لبنان”.