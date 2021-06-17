بالصورة – معتصم النهار في المستشفى؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

نشر المخرج اللبناني جو بو عيد صورة للممثل السوري معتصم النهار وهو على سرير المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وعلق كاتباً: “الحمدالله على سلامتك خي معتصم، انشالله ما بتشوف شر”.

وقبل أن يقلق الجمهور عليه، وينتشر الخبر بشكل خاطئ، نشر صورة ثانية له من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة”، الذي يقوم ببطولته الممثلان معتصم النهار ونادين نسيب نجيم، إلى جانب ممثلين آخرين، ويبدو أن المسلسل يصوّر حالياً، وصورة معتصم على سرير المستشفى هي من مشهد في هذا المسلسل الذي سيعرض قريباً.

يذكر أنه تدور أحداث مسلسل “صالون زهرة” في إطار رومانسي مختلط بدراما “لايت كوميدي”، ويروي المسلسل قصصاً معاصرة للنساء وعلاقتها مع الأصدقاء، ويسلط الضوء في جزء كبير منه على حادث انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بصالون زهرة.