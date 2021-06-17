بالصورة – دانييلا رحمة تتألق بـ”look” صيفي مميز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

تألقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بإطلالة جديدة مميزة تضع فيها قبعة صيفية ولوك صيفي.

ونشرت دانييلا رحمة صورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بـ”لوك” صيفي بقميصاً أحمر ووضعت قبعة من القش على رأسها، واعتمدت دانييلا ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية متلائمة مع إطلالتها.

إلى ذلك، حققت دانييلا نجاحاً بارزاً في مسلسلها الأخير “للموت”، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وضم العمل عدداً كبيراً من الممثلين منهم محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.