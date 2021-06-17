بريانكا شوبرا وجهاً جديداً لهذه الماركة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عينت شركة “فيكتوريا سيكرت” النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، ولاعبة كرة القدم الأميركية، ميغان رابينو، ‏متحدثتين جديدتين باسم الشركة الشهيرة.

يأتي تعيين شوبرا ورابينو، في إطار الهدف المتمثل في تشكيل مستقبل العلامة التجارية، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشف مصدر لوسائل الإعلام أن شوبرا ورابينو لن تكونا عارضتين للملابس الداخلية، بل ستظهران في بودكاست، وفي مواد تسويقية للعلامة التجارية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، مارتن ووترز، إن “فيكتوريا سيكرت” بحاجة إلى التوقف عن الحديث عما يريده الرجال، وأن تركز حول ما تريده النساء.

وأضاف أن العلامة بحاجة إلى تغيير هدفها المتبع منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى إيجاد وسيلة للاستمرار مع الحفاظ على العملاء الحاليين.

ومن المقرر أن تنضم بريانكا وميغان إلى عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، أدوت أكيش، والمتزلجة الصينية إيلين جو، والعارضة البرازيلية فالنتينا سامبايو، وعارضة البلس سايز الأميركية بالوما إليسر، والصحافية أماندا دي كادينت، في بودكاست من 10 حلقات، يشاركن فيه هؤلاء النساء قصصهن.

يشار إلى أن بريانكا شوبرا تدافع، منذ فترة طويلة، عن حقوق المرأة، وتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في “اليونيسف” عامي 2010 و2016، وتدعم العديد من الجهود الخيرية، من خلال مؤسسة بريانكا شوبرا للصحة والتعليم.