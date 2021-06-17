يارا “غير الناس” في أغنية جديدة.. “ساري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية يارا خامس أغنية من ألبومها الجديد “غير الناس”، والتي تحمل عنوان “ساري”.

وأغنية ساري من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم، وتوزيع نور هاشم.

وأعلنت يارا عن صدور الأغنية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “الأغنية الخامسة من ألبوم (غير الناس) اسمعوها وشوفوها على قناتي اليوتوب الرسمية”.

نفيد بالذكر أن ألبوم يارا الجديد “غير الناس” يضم سبع أغنيات باللهجة الخليجية وأغنية عراقية، وطرحت منها 5 أغنيات حتى الآن وهي “غير الناس”، و”ما ودعوني”، و”على المكشوف”، “يمرّني طاريك”، و”ساري”.