كيم كاردشيان: سعيدة من أجل ويست.. وإيرينا تناسبه كثيراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لمجلة “يو إس” الأسبوعية، أن كيم تشعر بالسعادة من أجل زوجها السابق مغني الراب الأميركي كانييه ويست، بعد انتشار الصور والأقاويل التي تؤكد علاقته الرومانسية الجديدة بالعارضة الروسية إيرينا شايك.

وأضاف المصدر أن كيم تقبلت الأمر بهدوء، وأعربت عن امتنانها لويست، وعن رغبتها في أن يمضي قدماً في حياته بعد انتهاء زواجهما، وتابع المصدر أن كيم ترى أن إيرينا تناسبه كثيراً.

وظهر ويست (44 عاماً)، في وقت سابق، بصحبة عارضة الأزياء إيرينا شايك (35 عاماً)، أثناء قضاء عطلة في فرنسا، وحاولا الابتعاد عن مصوري “الباباراتزي”، لكن محاولاتهما باءت بالفشل.

وهذه الصور أكدت مواعدة الثنائي، وبدء علاقة عاطفية بينهما، في الوقت الذي يخوض فيه ويست وقتاً عصيباً، بعد تقدم زوجته السابقة كيم للمحكمة بطلب الطلاق، بعد مرور 7 سنوات من الزواج الذي أثمر 4 أبناء.

وذكرت الصحيفة أن مصادر مقربة من شايك وويست أكدت مواعدة الثنائي، لكن غير واثقين من استمرارها، رغم أن هناك شعوراً جيداً وإيجابياً تجاههما.

وذكرت بعض التقارير الصحافية أن كيم كانت على علم بعلاقة ويست وشايك، قبل أن يتم تداول الأمر بشكل علني، وأن اختيار ويست لشايك من أجل بدء حياة عاطفية جديدة نال إعجابها؛ لأن شايك بعد انفصالها عن برادلي كوبر، لم تكن تُدلي بأي أحاديث للصحافة ولا تهاجمه، وهذا تحديداً ما نال إعجاب كيم؛ لأنها لا تفضل أن يرتبط زوجها السابق بشخص يتحدث للصحافة كثيراً.

والجدير ذكره أن كيم تقدمت بطلب الطلاق من ويست، في شهر فبراير الماضي، وذكرت أن السبب وراء انتهاء الزواج خلافات لا يمكن حلها بينهما.

أما بالنسبة لإيرينا، فكانت تجمعها علاقة سابقة بالممثل الشهير برادلي كوبر، ولديهما ابنة تُدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات، وانفصل الثنائي عام 2019، بعد مرور 4 سنوات على المواعدة٬ وجرت الشائعات حينها أن سبب الانفصال هو إعجاب كوبر بمواطنته المغنية ليدي غاغا، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة عدة مرات.