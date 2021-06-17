برومو فيلم العارف.. 6 ملاحظات تفتح شهية الجمهور لمشاهدته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برومو فيلم العارف، الذي طرحته شركة سينرجي الخميس، يحمل العديد من عوامل الجذب التي تدفع الجمهور للتزاحم على شباك التذاكر، في مقدمتها ظهور الفنان أحمد فهمي بشكل بعيد تمام عن الكوميديا، إذ يجسد في الفيلم شخصية هاكرز يدعى "راضي".

ثانيا، تنفيذ مشاهد الأكشن والانفجارات بصورة دقيقة وعالمية، ما يؤكد ارتفاع ميزانية الإنتاج، وثالثا؛ مهارة وبراعة أحمد عز بطل الفيلم في القيام بمشاهد المطاردات، وتوحده مع الشخصية.



رابعا، إسناد البطولة النسائية في فيلم العارف للنجمة اللبنانية كارمن بصيص، وهي التي تحظى بشهرة واسعة عربيا، لا سيما بعد نجاح مسلسها الشهير "عروس بيروت".

الملاحظة الخامسة في برومو فيلم العارف هو التعليق الصوتي المتميز للنجم محمود حميدة، ويكشف البرومو أن القصة تدور حول هاكرز محترف في سرقة البنوك.





قصة فيلم العارف

قصة فيلم العارف، تدور حول حرب العقول في الوقت المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أبطال فيلم العارف

أبطال فيلم العارف يمتلكون الحضور ولديهم موهبة من العيار الثقيل،إذ يضم الفيلم بجانب أحمد عز نخبة من ألمع النجوم وهم، أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

موعد طرح فيلم العارف

موعد عرض فيلم العارف، تأجل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، وأخيرا استقرت شركة سينرجي المنتجة للعمل على طرحه تجاريا في 14 يوليو/تموز 2021، بجميع دور العرض المصرية، ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم إيردات ضخمة.

تكلفة إنتاج فيلم العارف

فيلم العارف، ينتمى إلى الأعمال ذات الميزانيات الضخمة إنتاجيا، ويعود الأمر إلى ارتفاع أجور النجوم المشاركين في العمل، خاصة أن أغلبهم يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، كما أن التصوير تم في 4 دول هي، مصر وإيطاليا وماليزيا وبلغاريا، كما تم الاستعانة بمصممين معارك من الخارج.

جملة حوارية مؤثرة في البرومو

أخطر حاجة في الهاكر إنك مش شايفة

المعرفة لها تمن.. زى ما تقدر تبدأ حرب تقدر تنهيها

الضعاف والفشلة بس هما اللي بيتعلقوا بالأسباب

الموت بميعاد

مستحيل أشتغل ضد مصر