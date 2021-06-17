شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتعاقد على بطولة فيلم الخيال "Atlas".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على فيلم جديد بعنوان "Atlas"، حيث أكدت مصادر لموقع deadline أن جى لو تلعب دور البطولة فى فيلم الخيال العلمى مع المخرج براد بيتون.



براد بيتون وجينيفر لوبيز

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تقاتل من أجل الإنسانية فى المستقبل، حيث قرر جندى من الذكاء الاصطناعى أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو إنهاء البشرية، وللقضاء على هذا الذكاء الاصطناعى المارق، يجب على أطلس العمل مع الشىء الوحيد الذى تخافه وهو عمل ذكاء اصطناعى آخر.

وقال بيتون: "يشرفنى أن أعمل مع جينيفر والحصول على فرصة لإخراج فيلم تقوم ببطولته لوبيز هو حلم وتحقق، لأننى أعلم أنها ستجلب القوة والعمق التي يحتاجها الفيلم وأنا وجيف متحمسان للغاية".

تعود النجمة العالمية جينيفر لوبيز، من جديد لعالم السينما والدراما، بعد توقف فترة طويلة، حيث أعلنت بعض التقارير الأجنبية اليوم، عن توقيعها لصفقة ضخمة مع إحدى منصات الإنتاج العالمية للمشاركة فى عدد من الأفلام والمسلسلات التى تطرح على مدار السنوات المقبلة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة فاريتي، فإن المطربة والمغنية العالمية ستنتقل لعالم الدراما والسينما خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع رئيسة شركة Nuyorican Productions Elaine Goldsmith-Thomas التي سبق وتعاونا سوياً.

ومن المقرر أن يكون أول إنتاج للنجمة العالمية جينيفر لوبيز مسلسل "الأم"، من إخراج نيكي كارو الذى أخرج فيلم (مولان) الأخير، وفيلم "الشفرات"، الذى يعد استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم من تأليف إيزابيل أوجيدا مالدونادو.