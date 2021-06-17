شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يخطط لبناء استوديو فى أسترليا بتكلفه 438 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي راسل كرو عن خطته الطموحة في بناء استوديو سينمائى كبير فى موطنه، وجاء فى بيان صادر عن النجم، أنه تم اختيار مدينة كوفس هاربر بشرق أستراليا كموقع لإقامة الاستوديو، حيث تقع بين سيدنى ومنطقة جولد كوست الشهيرة، ويخطط نجم Gladiator لبناء الاستوديو فى منتجع Pacific Bay، حيث سيكون هناك أماكن إقامة فى الموقع لنجوم السينما من الدرجة الأولى وعائلاتهم، وفقا لصحيفة ديلى ميل.

وفي تصريحات لـ كرو في إيه بي سي قال: "لأعوام، كنت أفكر في الكيفية التي يمكنني بها أن أدمج مكان معيشتي وعملي".

يشار إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، أصبحت أستراليا موقعاً شهيراً لتصوير الأفلام من أنحاء العالم، وذلك بسبب نجاحها في السيطرة على الفيروس، وحتي الان لم يتضح بعد متى سيتم البدء في بناء استوديو كرو، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة بناء الاستوديو 438 مليون دولار أسترالي (337 مليون دولار أمريكي).

وانضم راسل كرو مؤخرا لفريق عمل فيلم Poker Face، وينتمى الفيلم لنوعية الإثارة والتشويق وهو من إخراج Gary Fleder، وفقا لما ذكره موقع Deadline.

وقام بكتابة الفيلم ستيفن إم. كوتس، ويلعب راسل كرو "دور جيك" الملياردير التكنولوجى الذى يجمع أصدقاء طفولته فى منزله فى ميامى.

وكان الممثل العالمى راسل كرو قد انضم إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم يتم الكشف عن دور كرو، ليظل مفاجأة لمتابعى السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كـ مخرج للفيلم، ولم يكشف عن أي معلومات حول قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.

وقد حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".