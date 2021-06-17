شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يقدم أحمد فهمى ومصطفى خاطر بأدوار بعيدة عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور السينما طرح فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، خاصة أنه من الأعمال الضخمة إنتاجياً ويشارك فى بطولته نجوم لهم باع فى شباك التذاكر، إلا أن اللافت فى الفيلم هو تقديم أحمد فهمى ومصطفى خاطر، فى شكل جديد وأدوار مختلفة بعيدة عن الكوميديا عن التى اعتاد الجمهور على مشاهدتهما فيها خلال السنوات الماضية.



احمد فهمى ومصطفى خاطر

ويظهر النجم أحمد فهمى فى الفيلم بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بادوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية تتسم بالغموض وتدخل فى أجواء الإثارة والمطاردات فى العمل ليبتعد هو الآخر عن الكوميديا المعتادة عليه.



احمد فهمى

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.