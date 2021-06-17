شاهدوا.. مصطفى قمر يحتفل بزواج ابنه بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 05:45 مساءً - احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد وبحضور أصدقائه من نجوم الفن في تسعينيات القرن الماضي، كما حظيت فيديوهات الحفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز النجوم الحاضرين لحفل الزفاف إدوارد ومحمد حماقي وحمادة هلال ولقاء سويدان وهاني سلامة ومحمد لطفي ومحمد رجب وجنات وغيرهم، بالإضافة إلى حضور نجوم التسعينيات في الحفل وأبرزهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وغيرهم.

وشارك الفنان هاني سلامة بالغناء في الحفل مع مصطفى قمر، وقدم أغنية “أصحاب ولا بيزنس” والتي قدمها مصطفى قمر في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه منذ سنوات مع هاني سلامة، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بسبب ذكريات الجمهور مع الأغنية والفيلم، بالإضافة إلى لقاء الثنائي من جديد بعد سنوات طويلة في حفل الزفاف.

كما أحيا عدد من نجوم الغناء حفل زفاف ابن مصطفى قمر وعلى رأسهم الفنان محمد حماقي والذي أشعل حفل الزفاف بمجموعة من أغانيه، بالإضافة إلى الفنان حمادة هلال والذي شارك في فقرات من الحفل والمطرب محمد نور، وكذلك قدم حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق عدة أغان في الحفل، وغنى أيضا مصطفى قمر عدة أغان شهيرة له في حفل زفاف ابنه إياد.