نور عمرو دياب تعبّر عن حبّها بـ دينا الشربيني

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كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 05:45 مساءً - كشفت نور دياب إبنة الفنان المصري عمرو دياب من طليقته الممثلة المصرية شيرين رضا، خلال بثّ مباشر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن سبب حبّها للممثلة المصرية دينا الشربيني، رغم انفصال دينا عن عمرو.
فعبّرت نور عن إعجابها الشديد بدينا على صعيد الشخصيّة والشكل الخارجي إذ إنها تراها جميلة جدّاً. وعن سبب عدم زيارتها لمصر من فترة طويلة، أوضحت نور أن إنتشار فيروس كورونا في العالم تسبب في عدم إقدامها على السفر لفترة طويلة، وقالت: ” لا أنزل مصر بسبب الكورونا، وهناك إغلاق في لندن”.
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