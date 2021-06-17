فنانون يرفعون شعار "التغيير مطلوب".. أبرزهم سعد وشاكر والساهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الثابت في الحياة هو التغير" قاعدة يؤمن بها عدد كبير من العاملين بالوسط الفني، إذ يعتقدون أن الثبات على أداء واحد وشكل معين ربما يخلق حالة من الملل لدى الجمهور.

الغريب أنه في السنوات الأخيرة، التفت النجوم الرجال فكرة التغيير، ونافسوا النساء في التمرد على ملامحهم، والظهور بإطلالات ساحرة وجريئة.

”الخليج 365” ترصد في هذا التقرير أبرز النجوم الرجال الذين غيروا ملامحهم لإثارة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





هاني شاكر

عرف عن هاني شاكر (68 عاما) حرصه على الظهور بشكل كلاسيكي، والتزامه الشديد بارتداء البدلة الرسمية في الحفلات واللقاءات التلفزيونية، كما أن تسريحة شعره تقليدية، ولم يفكر ذات يوما أن يغيرها أو ينجرف وراء قصة شعر عصرية.

ومؤخرا أحدث أمير الغناء العربي صدمة لدى محبيه، بل ووجد عدد كبير منهم صعوبة بالغة في تصديق الصورة التي نشرها بنفسه شاكر عبر صفحته على "أنستقرام".

وظهر شاكر، نقيب المهن الموسيقية بمصر، بـ"اللوك الجديد" للترويج لأحدث أعماله الفنية القادمة، حيث لفت الأنظار إليه في صورة الغلاف، ليكتفي بتشويق متابعيه بكلمة "قريباً"، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة، وظهر وهو يرتدى قبعة وملامحه مختلفة.





سعد لمجرد

في أبريل الماضي، أحدث النجم المغربي سعد لمجرد جدلا كبيرا بإطلالته ببنطال بيج واسع، يشبه القصّات النسائية، مع كنزة سوداء من الصوف الناعم بتصميم غريب لا يتقبله أغلب الرجال، ونسق مع ملابسه حذاء من نقشة جلد النمر مع قبعة صوفية باللون البيستاش.

وانقسمت تعليقات المتابعين حول هذه الإطلالة بين الساخرة من اختيارات سعد لمجرد، ورغبته الدائمة في التجديد بشكل مبالغ فيه، ما دفع بعض المتابعين لوصف إطلالته بالأنثوية.





كاظم الساهر

في يناير/كانون الثاني الماضي أطل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على جهوره بإطلاله جديدة ومختلفة، وتداول وقتها عدد كبير من رواد مواقع التواصل صورته الجديدة.

ظهر الساهر مهذبا شعر لحيته وشاربه وواضعا صبغة سوداء، كما جاء وزنه زائدا بعض الشيء، وظهر في الصور مرتديا ملابس كاجوال ومتخليا على البدلة، لكن الأمر اللافت أكثر هو التقاطه صورة بجانب معجبة رمست وشم اسمه على ظهرها.





عمرو سعد

في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، ظهر الممثل المصري عمرو سعد بتسريحة شعر غريبة، ومرتديا نظارة شمس ليلا.

وانهالت على عمرو سعد التعليقات السلبية من جانب قطاع عريض من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عمرو سعد للرد عليهم بقوله إن هذا اللوك تحضيرا لشخصية جديدة، وسيكشف التفاصل في وقت قريب.

وعاد عمرو سعد وغير شكله مرة أخرى أثناء تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان الماضي، وراح يظهر بشعر أصفر وملابس غريبة.





توم كروز

يحاول دائما النجم العالمي توم كروز التوحد مع شخصياته، لذا يقوم بتغيير شكله بصورة مستمرة، ولتصوير دوره في فيلم "الساموري الأخير" خسر كروز 11 كيلوجراما من وزنه، وقضى عدة أشهر في دراسة تاريخ اليابان، كما تعلم اللغة اليابانية إلى جانب تعلم القتال بالسيف على الطريقة اليابانية.

اكتسب توم كروز شعبية كبيرة في اليابان ويعتبر من أكثر الفنانين المحبوبين لدى الشعب الياباني، حتى أن الدولة كرمته.

اللافت للنظر أن توم كروز عقب الانتهاء من تصوير الفيلم، ظل فترة طويلة من حياته الحقيقية محتفظا بشكله في الفيلم ومرتديا الملابس اليابانية.



