حماقي وتامر حسني وحميد الشاعري يتألقون في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد كبير من نجوم التمثيل والغناء بمصر، في حفل زفاف "إياد" الابن الأكبر للفنان مصطفى قمر، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ونشر النجم تامر حسني صورا من الحفل عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام" وأرفقها بتعليق: "من فرح ابن حبيبي وأخويا الكبير النجم مصطفى قمر.. إياد أحلى عريس وأجمل عروسة سارة ربنا يسعدكم ويهنيكم".





أحيا الحفل محمد حماقي وإيهاب توفيق وحمادة هلال وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور، وشارك بالحضور ومشاركة مصطفى قمر فرحته مجموعة من أصدقاء الوسط الفني أبرزهم جنات، وهاني سلامة، وبشرى ومحمد رجب وإدوارد.





يذكر أن مصطفى قمر، شارك في موسم رمضان الماضى بمسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، وشاركه البطولة محمد ثروت وطارق عبدالعزيز وندا موسى وشيري عادل وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب، كما شارك في تقديم برنامج "مقلب 5 نجوم".



