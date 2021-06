فيديو: مفاجأة "فريندز".. أبطال المسلسل يغنون "كاريوكي" لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم طرح الحلقة الخاصة من مسلسل Friends (فريندز) مُنذ أسابيع، إلا أن هناك الكثير من التفاصيل الحصرية التي لم تُطرح بعد من الحلقة.

ولحسن حظ الجمهور، يواصل صناع المسلسل طرح تفاصيل جديدة، أحدها جلسة غناء "كاربول كاريوكي" مع المذيع الإنجليزي الشهير جيمس كوردن.

ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، نشر كوردن في برنامجه Late Late Show مقطعا يتضمن غناء أبطال "فريندز" سويًا معه لأول مرة.





ويبدأ المقطع بـ"كوردن" يقود سيارة جولف بين الاستوديوهات ويطرح على أبطال المسلسل سؤالا عما إذا كان بإمكانهم الاستماع إلى بعض الموسيقى.

وبمجرد الموافقة، تدور أغنية تتر مسلسل "فريندز" I'll Be There For You، ويستجيب الأصدقاء بالغناء مع الأغنية.





وذكر الموقع، أن الحلقة الخاصة من "فريندز"، والتي طرحت على شبكة HBO، تضمنت استعادة أبطال المسلسل الستة: كورتني كوكس وديفيد شويمر وجينيفر أنيستون وماثيو بيري ومات لوبلان وليزا كودرو ذكريات وكواليس العمل على المسلسل الكوميدي.





وذكر الموقع، أن انتهاء الحلقة الخاصة لا يعني نهاية "فريندز"، إذ يقام حدث FriendsFest (مهرجان فريندز) في لندن هذا الصيف.





ويتيح المهرجان لعشاق المسلسل إمكانية زيارة شقة مونيكا ورايتشل ومقهى سنترال بارك، وغيرهم من أماكن تصوير المسلسل.