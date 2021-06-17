شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ومطاردات وتصوير فى أكثر من دولة بالبرومو الرسمى لـ"العارف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجى فيلمز" البرومو الرسمى لفيلم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى، وذلك تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، وسيطرت على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات والتفجيرات، كما كشف البرومو عن تصوير الفيلم فى أكثر من دولة بجانب مصر.

وشهدت الساعات الماضية، ترويج أبطال الفيلم له بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".