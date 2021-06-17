شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الممثل الشاب عمر خورشيد مع والدته الفنانة علا رامى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الممثل الشاب عمر خورشيد الجدل فى الساعات الماضية، بعدما نشر صورة من مشهد قبلة والدته الفنانة علا رامى مع الزعيم عادل إمام، من أحداث فيلم "حنفى الأبهة" الذى عرض قبل 30 عاما، على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، مؤكدا أنه مثل هذه الصورة لا يمكن أن تذله أو تكسره، مقدما الشكر لوالدته الفنانة علا، على تربيته حتى وصل إلى ما عليه الآن.

ولاقت الصورة وتعليق خورشيد ردود أفعال متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة أن الفيلم مر عليه سنوات عديدة وأن هذا المشهد لم يتم تقديمه بطريقة مبتزله، كما عاب عليه البعض بعدم وجود ما يستعدى لنشر هذه الصورة وكتابة هذا التعليق، وفى هذا التقرير ننشر مجموعة من الصور الذى جمعت عمر خورشيد بوالدته علا رامى.





وكان عمر خورشد قد علق على الصورة وكتب: "هو الناس بتتعامل معايا ليه أن صورة زى دى ممكن تذلنى أو تكسرنى، فيلم حنفى الأبهة، إنتاج 1991 وتم عرضه بنفس السنة.. شكرا يا والدتى يا حبيبتى إنك ربتينى وكبرتينى وخلتينى الإنسان اللى أنا عليه دلوقتى، ومفيش أى حاجة عملتها أو هتعمليها فى حياتك ممكن تضايقنى أو تكسرنى، بحبك أوى وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايما".

يذكر أن عمر خورشيد شارك فى عدد من الأعمال الفنية مثل فيلم "ما تيجى نرقص" مع يسرا وعزت أبو عوف وتامر هجرس، وفيلم "كاريوكى" الذى قام ببطولته مع منة فضالى وشريف مكاوى، وفيلم "ركلام"، وسيت كوم "بيت العيلة"، ومسلسل "الامام الغزالى"، ومسلسل "قلب الخطر".



علا رامى مع ابنها عمر خورشيد فى حفل زفافه على ياسمين جيلانى



علا رامى مع ابنها عمر خورشيد



عمر خورشيد فى مرحلة الطفولة مع والدته



علا رامى مع ابنها عمر خورشيد وزوجته ياسمين جيلانى



عمر خورشيد ووالدته علا رامى وزوجته ياسمين جيلانى



عمر خورشيد يتوسط والدته علا رامى ووالده



عمرو خورشيد ووالدته علا رامى



عمر خورشيد فى طفولته مع والدته علا رامي



علا رامى وابنها عمر خورشيد