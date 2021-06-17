شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: الطب البيطرى المسئول عن مكافحة الحيوانات وبنحقق فى تسمم القطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، لـ"الخليج 365"، إن دار الأوبرا جهة حكومية وبالتالى عندما نتلقى شكاوى من وجود حيوانات سواء قطط أو كلاب وغيرها، داخل حدائق الأوبرا نتواصل بشكل رسمى مع الطب البيطرى للحضور وبحث الموقف، وهو المسئول عن التعامل مع الحيوانات الموجودة فى حدائق دار الأوبرا بالطريقة التى يراها مناسبة وفى الأغلب تكون من خلال الإمساك عليها

وأضاف الدكتور مجدي صابر أنه تفاجأ بما يقال علي فيس بوك حول تسميم القطط في حدائق الأوبرا، وهو ما دفعه لفتح تحقيق حول الأمر لمعرفة ماذا حدث، خاصة أن عمل الطب البيطري لا تتدخل الأوبرا فيه.

وكانت سادت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من المهتمين بحقوق الحيوانات، حيث تناقلوا أنباء عن التخلص من القطط بحدائق الأوبرا عن طريق تسميمها، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس الأوبرا بفتخ تحقيق فى شأنه، خاصة أن الأوبرا لا تتدخل في الأمر وتولي مهمة التعامل مع الحيوانات داخل الأوبرا للطب البيطري المنوط بالتعامل مع تلك الحالات.