شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركة "سليميديا ايجبت" بدفع 750 ألف جنيه لأحمد مكى بسبب مسلسل الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، تغريم شركة سليميديا ايجبت للدعاية والاعلان، المنتجة لمسلسل "الكبير" الجزء الرابع، مبلغ 750 ألف جنيه، لصالح الفنان أحمد مكي، كصافي عائدات استغلال المسلسل.

وكشفت أوراق القضية والتي حصل الخليج 365، على نسخة منها، أن الفنان أحمد مكى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها إلزام مها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا إيجبت للدعاية والإعلان "شركة ذات مسئولية محدودة"، بأن تؤدي إليه نسبة 40 % من صافي عائدات استغلال مسلسل الكبير الجزء الرابع موضوع اتفاقية إنتاج وتنفيذ وتسويق عمل درامى المؤرخة 10 ديسمبر 2013 ، والعوائد القانونية وما يستجد من استحقاقات وكذلك التعويضات المادية والأدبية التي تقدرها هيئة مع الزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتابعت أوراق القضية أن الفنان أحمد مكي، ومها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا ايجيبت للدعاية والاعلان، أبرما فيما بينهما بتاريخ 10 ديسمبر2013 اتفاقية انتاج وتنفيذ وتسويق مسلسل الكبير الجزء الرابع تضمنت الاتفاق على أن يعتبر البند التمهيدي منها والملحق الذي سيتم التوقيع عليه بين الطرفين خلال شهر على الأكثر.

وأضافت أوراق القضية، أن الملحق يتضمن الموازنة لتقديرية النهائية لتنفيذ الانتاج والملحق رقم اثنين المتضمن التصور المقدم من مها عبد الفتاح سليم وبصفتها مديرة شركة سليميديا ايجيبت للدعاية والاعلان، عليها عن خطة التوزيع والبيع والتسويق للمسلسل لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممين ومكملين لها وأن يحصل المدعي على نسبة 40 % من صافي عائدات التوزيع وتحصلت الشركة نسبة 60 % منها بعد خصم ما قامت بسداده من نفقات فعليه في سبيل انتاج العمل الفني على أن تسري الاتفاقية فيما يتعلق بالتوزيع لتسويق لمده خمس سنوات متتابعة تجدد تلقائيا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبوزيد، رئيس المحكمة، والمستشار أحمد محمد الطاهر، رئيس الاستئناف، والمستشار الحسين مصطفى محمد النحاس، رئيس الاستئناف، وأمين سر جوزيف ميخائيل.