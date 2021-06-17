المخرج اللبناني نيكولاس خوري: يوجد بريق أمل في”مدينة وامرأة" بعد خراب بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم اليوم ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية في دورته ال٢٢ ندوة بعنوان "مدينة وامرأة" بحضور المخرج اللبناني نيكولا خوري وأدار الندوة الناقدة ناهد نصر.

وحضر عدد كبير من عشاق السينما والنقاد من بينهم صفاء الليثي، ماجدة موريس، مجدي الطيب، حنان أبو الضياء.

وقال المخرج نيكولا خوري أثناء الندوة التي أقيمت اليوم في قصر الثقافة، إن سيناريو فيلم"مدينة وامرأة" للشاعرة الفرنسية التي كتبته بعد الحرب الأهلية اللبنانية في التسعينات نص عن الحالة التي وقعت فيها المدينة التي هجرها سكانها آنذاك.

حيث أكد المخرج أن مدينة بيروت دائمًا في حالة دمار وعمار لذلك دائما يوجد بريق أمل لدينا، وجاء هذا من خلال مشهد السلحفاة التي ظهرت أثناء المشهد لتعبر عن الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني بعد كل خراب ودمار من خلال ابتسامة البطلة التي تجسد بيروت.

وأوضح أن بيروت الآن معزولة بسبب الدمار والخراب التي حل بها ولكن العمل يلعب على إحساس الشعب بوطنه وكأنها امرأة شاخت .

وعن سؤال أحد الحاضرين عن اختياره للمرأة لتجسيد بيروت فقال إن المرأة مرتبطة بالجمال والجمال مرتبطة بالمدينة لذلك مازالت بيروت امرأة جميلة.

وكشف المخرج عن اختياره للنص لأنه يعبر عن الحالة رغم مرور ثلاثين عاما على وقوع الحرب، مضيفا: "يوجد دائما بريق أمل.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورته ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١