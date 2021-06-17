ضمن فعاليات اليوم الثاني للإسماعيلية السينمائي.. عرض فيلم "كان لك معايا" لصفية العمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة ٢٢ من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيلم "كان لك معايا" للنجمة صفية العمري

وتم تقديم عرض الفيلم ليصبح في الخامسة والنصف مساء، بدلا من السادسة، بالقاعة الكبري بقصر ثقافة الإسماعيلية.

بينما تبدأ ندوة الفنانة الكبيرة صفية العمري، التي يديرها الناقد طارق الشناوي تمام الساعة السادسة تماما.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورته ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا "، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.