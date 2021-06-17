كوثر رمزي.. نجت من مذبحة وأبرز أعمالها مع الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل جمهور الفنانة كوثر رمزي، بذكرى ميلادها الذي يوافق اليوم 17 يونيو.

وتعتبر "رمزي" من الفنانات اللاتي عرفهن الجمهور رغم صغر مساحة الأدوار التي شاركت بها، فقد تمتعت الفنانة الراحلة بموهبة كبيرة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة كوثر رمزي:

_ ولدت كوثر رمزي في 17 يونيو 1937.

_ بدأت مشوارها الفني في الإذاعة المصرية، وبعدها شاركت في عدد من الأعمال السينمائية بأدوار صغيرة

_ شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها: "هذا الرجل أحبه"، "حب وحرمان"، "أغلى من حياتي"، "ملف سامية شعراوي"، "الإرهاب" وغيرها من الأعمال.

_ في التليفزيون قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "أبوالعلا البشري"، "يوميات ونيس"، "رأفت الهجان"، "العطار والسبع بنات"، "الليل وآخره"، "الست أصيلة"، "كيد النسا".

_ _ شاركت في عدد كبير من أعمال الزعيم عادل إمام، أبرزها مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، فيلم "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، ومسرحية "بودي جارد"، و"الزعيم".

_ مسلسل "الصندوق الأسود" هو آخر أعمالها الفنية، وعرض عام 2015

_ تزوجت الفنانة الراحلة من مدير أمن إحدى شركات الأدوية الكبرى، ولم تنجب

_ رحل زوجها قبل رحيلها بـ 21 عامًا، وعاشت برفقة شقيقها بالعجوزة

_ كانت كوثر رمزي صديقة مقربة للفنانة التونسية الراحلة ذكرى، وكانت تناديها بـ"ماما كوثر"، وفي ليلة مقتل ذكرى، ذهبت كوثر رمزي لزيارتها، إلا أن زوجها أيمن السويدي طردها من الشقة، وألقى بحذائها على السلم، وبعدها بدقائق أطلق النار على ذكرى ومدير أعماله وزوجته، وبعدها أطلق الرصاص على نفس.

_ رحلت عن عالمنا في صمت يوم 2 سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 87 عاما.