شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: زكريا ويوسف فى الاختيار 2 شخصيات حقيقية لكن مش بنفس الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "الاختيار 2"، الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، نجاح كبير للغاية، سواء على المستوى الجماهيرى أو النقدى، لما يتضمنه المسلسل من حكايات وبطولات لرجال الشرطة والجيش المصرى، معظمها بطولات تعايش معها المصريين على مدار السنوات الماضية، فضلا عن احتواء المسلسل عن مجموعة كبيرة النجوم الذين يتمتعون بقدر كبير من الموهبة والجماهيرية فى مقدمتهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

”الخليج 365” حرص على تكريم مؤلف العمل هانى سرحان في ندوة فنية عقدها مع قسم الفن، تحدث خلالها عن كواليس كتابته للمسلسل على مدار 9 أشهر، وأصعب المشاهد التي كتبها، والتعاون مع نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتفاصيل أخرى كثيرة تضمنتها الندوة، منها:

كيف جاء ترشيحك لـ"الاختيار 2" وهل تخوفت من التجربة وكم استغرق منك كتابة العمل؟

جاء ترشيحى عن طريق المنتج تامر مرسى وحسام شوقى والمخرج بيتر ميمى، فالثلاثة اجتمعوا على كتابتى هذا المشروع، وكتابة العمل استغرقت 9 أشهر تقريبا ما بين المذاكرة والتحضيرات وكتابة، وتعديلات فهى للأسف كانت فترة طويلة جدا، أما الحاجات الصعبة كانت أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" نجح نجاح مش عادى، فألقى مسئولية كبيرة على عاتقى، بأن لازم أعمل الجزء الثانى بنجاح أكبر ويكون حاجة تليق باسم الاختيار خاصة في ظل وجود نجوم كبار على قمة العمل.

كيف جعلت السيناريو منقسم بشكل متوازى بين النجوم الذين تولوا بطولته مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكى ؟

لم يكن لدينا هذه المشكلة في مسلسل "الاختيار 2"، لأن في النهاية نحن نعمل على براند معروف وليس عمل تجارى، وكلنا وضعنا أمامنا بأننا نجهز لعمل كبير ويحتوي على رسالة مهمة هنقدمها، فكل ما يستدعيه هذا المسلسل نحرص على عمله، وكان معنا نجمين كبيرين مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكى لديهما خبرة كافية ويدركان إن العمل ليس بحجم الدور.

زكريا يونس ويوسف الرفاعى شخصيات واقعية أم لا.. وهل هناك شخصيات حقيقية استشهدت بها أثناء كتابة المسلسل؟

شخصيات زكريا ويوسف حقيقية بنسبة 70% ولكن مش بنفس الأسماء، أما بالنسبة للشخصيات التي استشهدت بها أثناء كتابة بعض الاحداث، فأنا جلست مع ضباط أمن وطنى وضباط من العمليات الخاصة، وجلست أيضا مع أهل الشهيد محمد مبروك.



