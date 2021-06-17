شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غناء تجمع حماقى ومحمد نور وإيهاب توفيق فرح ابن مصطفى قمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عدد من النجوم فى وصلة غناء، خلال حضورهم حفل زفاف ابن النجم مصطفى قمر، الذى أقيم أمس الأربعاء فى أحد الفنادق، وشارك في الغناء محمد حماقى و إيهاب توفيق و حمادة هلال و هشام عباس و محمد نور وتبادلا الرقص معا.

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، أمس الأربعاء، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.



حفل زفاف ابن مصطفى قمر

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.