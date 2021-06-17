شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى فى أحدث ظهور من المستشفى: هانت.. كلها أيام وهرجعلكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان شريف دسوقى فى فيديو جديد له من المستشفى بعد إجراء عملية بتر لساقه، موجها رسالة لجمهوره مؤكدا عودته فى أقرب وقت، وشارك الفنان حسن أبو الروس فيديو للدسوقى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث تقاسم معه الغناء والضحك.



شريف دسوقي وجسن ابو الروس

وقال شريف دسوقى فى الفيديو "هانت خلاص كلها أيام وهرجعلكم .. أنا فنان ومشاعرى مرهفة بحكم كلكم وحشونى أوى"، فيما علق حسن أبو الروس على الفيديو قائلا "مع سبعبع بطل العالم فى الضحك.. سبعبع قادم.. بـ100 وش".

وكان الفنان شريف دسوقي أعرب عن سعادته الكبيرة بطاقم عمل مسلسل "بـ100 وش" والذين أعلنوا عن تصوير جزء جديد من المسلسل يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى أول تعليق له بعد الحديث عن تصوير جزء جديد من المسلسل، نشر دسوقى عدد من الصور عبر حسابه على انستجرام، مع أبطال العمل، وعلق: "كل الحب ليكم".

وانتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، وذلك بعد انتهاء علاجه عقب الجراحة التى أجراها لبتر ساقه مؤخرًا.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.