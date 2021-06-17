محبو إليسا يستقبلونها بالورود في السعودية.. صور

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:57 مساءً - حرص جمهور الفنانة اللبنانية اليسا على استقبالها بالورود مع وصولها الى السعودية حيث ستحيي حفلا مع مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري ضمن حفلات الرياض اليوم الخميس.

ونشرت اليسا صورا لباقات الورود التي وصلتها وعلقت كاتبة: “لشكرا لجمهوري الرائع.. لقد صنعتم يومي.. لا استطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا الليلة”.



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وكانت اليسا قد كشفت، عبر تغريدة اخرى، عن نفاذ تذاكر الحفل وذلك قبيل ساعات من انطلاقه.