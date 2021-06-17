كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:57 مساءً - حرص جمهور الفنانة اللبنانية اليسا على استقبالها بالورود مع وصولها الى السعودية حيث ستحيي حفلا مع مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري ضمن حفلات الرياض اليوم الخميس.
ونشرت اليسا صورا لباقات الورود التي وصلتها وعلقت كاتبة: “لشكرا لجمهوري الرائع.. لقد صنعتم يومي.. لا استطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا الليلة”.
وكانت اليسا قد كشفت، عبر تغريدة اخرى، عن نفاذ تذاكر الحفل وذلك قبيل ساعات من انطلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر محبو إليسا يستقبلونها بالورود في السعودية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.