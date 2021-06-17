مطرب مصري يثير الجدل بشرائه لسيارة مطلية بالذهب

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشر مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلالها عن شرائه لسيارة جديدة مطلية بالذهب عيار 24 .
وظهر حمو بيكا في الصورة وهو يقف بجانب سيارته مستندا عليها وكتب في تعليقه عليها : ” عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24 .. شكر خاص (Evocare) ” .
وأثار ظهور حمو بيكو مع سيارته الجديدة التي يقدر ثمنها أكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصري حالة من الجدل بين المتابعين الذين اتهموه بالاستعراض والمغالاة .
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