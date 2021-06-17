محمد ممدوح يكشف تطورات مشكلة صوته

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان ” محمد ممدوح ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تلقيه لتعليقات تشيد بتحسن صوته بعد الانتقادات التي كان يتعرض لها بأن صوته متقطع ونفسه غير منتظم خلال تحدثه مما يؤثر على ظهور الصوت والكلام بشكل واضح في بعض الأحيان .

وحرص محمد ممدوح على توجيه الشكر إلى الدكتورة ” جيهان ناصر ” التي ساعدته في التغلب على هذه المشكلة فكتب قائلا : ” ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلي وتكتبلي إعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي .. بشكرهم طبعا جدا في البداية وأحب أشكر دكتورة جيهان ناصر ” .

وتابع : ” لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده .. دكتورة جيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة هي اللي وقفت معايا الفترة الاخيرة وساعدتني جدا في حل مشكلة الصوت والحمدلله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل إن شاء الله ” .

وأضاف الفنان محمد ممدوح : ” شكرا ليكم على آراءكم اللي بسطتني وشكرا دكتور جيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا وأوعدكم إن شاء الله يتطور إضافي الأعمال الجاية ” .