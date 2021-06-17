ملك أحمد زاهر.. رحلة الرشاقة تصدم جمهورها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت ملك أحمد زاهر ابنة الفنان المصري أحمد زاهر الجمهور عقب نشرها صورة قديمة لها ظهرت فيها بوزن زائد.

جاء ذلك في الفترة التي اختفت فيها عن الأضواء، قبل أن تعود للتمثيل مجددًا بعد خسارة وزنها بشكل كبير.

ونشر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لملك أحمد زاهر قبل وبعد فقدان الوزن، وبدا واضحًا أنها خسرت الكثير من وزنها وتغيرت ملامحها كثيرًا، وذلك تمهيدًا لعودتها إلى التمثيل بعد أن ابتعدت عن المجال في طفولتها.

وأثارت صورة ملك أحمد زاهر صدمة كبيرة بين المتابعين، ووصف بعضهم الفنانة الشابة بأنها تمتلك إرادة قوية لقدرتها على فقدان وزنها بهذا الشكل، والتحدي الذي واجهته من أجل أن تصبح إنسانة جديدة.

كما حرصت ابنة الفنان أحمد زاهر على التفاعل مع الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد خسارة الوزن، حيث أعادت نشرها عبر خاصية “الستوري” على أنستقرام، في إشارة منها إلى سعادتها بالنجاح في هذا التحدي.

ويعد أحدث أعمال ملك أحمد زاهر مشاركتها في مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في رمضان 2021 وقام ببطولته كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وأحمد مالك وأحمد داش وإدوارد ومي عمر وفردوس عبد الحميد وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي.