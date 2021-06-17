فيديو.. هالة صدقي تظهر بصحبة قرد في شرم الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية هالة صدقي مقطع فيديو لها أثناء قضائها الإجازة الصيفية بمدينة شرم الشيخ المصرية عبر حسابها الشخصي بتطبيق أنستقرام.

ظهرت صدقي في الفيديو وهي تداعب القرد الذي يقف على ذراعها وعلقت على الفيديو قائلة: "بناء على طلب أغلب الأصحاب عايزين شرم الشيخ، هنشوف جزء مختلف عن البحر.. معلش كنت لسة طالعة من البحر وشعري بايظ".







وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو وجاءت أغلب التعليقات إيجابية ومنها: "مبهجة وجميلة وقمراية دايما، وكتب آخر: "الله على جمالك وإنسانيتك"، وقال ثالث: "بحب طبيعتك جدا ربنا يفرحك"، فيما كتب رابع:"إنت عسل جدا".

يذكر أن هالة صدقي تعرضت لأزمة مع زوجها سامح سامي في الفترة الماضية، وذلك عقب تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها.

وكانت آخر أعمالها على شاشة التليفزيون الجزء الأول من مسلسل "لية لأ" مع أمينة خليل ومحمد الشرنوبي ونخبة من نجوم الفن، المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج مريم أبوعوف.