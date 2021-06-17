شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ مصطفى قمر على زواج نجله إياد بصور من حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على تهنئه النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، ونشر تامر صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "من فرح أبن حبيبى وأخويا الكبير النجم مصطفى قمر إياد أحلى عريس وأجمل عروسة سارة ربنا يسعدكم ويهنيكم".





واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، أمس الأربعاء، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، عبير منير، الموزع توما، ولقاء سويدان.

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.



تامر حسنى من الحفل



تامر حسنى مع مها احمد وعبير منير ولقاء سويدان



تامر حسنى وايهاب توفيق



تامر حسنى ومدحت صالح



تامر حسنى مع مدحت صالح



تامر حسنى ومصطفى قمر



تامر حسنى يغنى ومصطفى قمر يرقص فى الحفل