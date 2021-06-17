بالصور.. هنا الزاهد تحتفل بخروج والدتها من المستشفى

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت عن خضوع والدتها لعملية جراحية دقيقة، لاستئصال ورم سرطاني، وطالبت جمهورها الدعاء لها.

احتفلت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها الفنانة فرح الزاهد، بخروج والدتهن شيرين المنزلاوي من المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم.

محمد يوسف

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