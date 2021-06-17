بالصور.. هنا الزاهد تحتفل بخروج والدتها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها الفنانة فرح الزاهد، بخروج والدتهن شيرين المنزلاوي من المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم.
ونشرت "هنا" عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور بصحبة الإعلامية دعاء عامر ووالدتها.
كما نشرت الإعلامية دعاء عامر عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور تجمعها بهنا الزاهد وفرح الزاهد وشيرين المنزلاوي وأحمد فهمي ونور الزاهد.
وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت عن خضوع والدتها لعملية جراحية دقيقة، لاستئصال ورم سرطاني، وطالبت جمهورها الدعاء لها.