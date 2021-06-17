تعرف على فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد من نجوم الفن.

ويشهد اليوم الثاني من المهرجان عددا من الفعاليات هي: ندوة لتكريم الناقد كمال رمزي، يديرها الكاتب الصحفي خالد محمود في تمام الحادية عشر صباحا.

وفي السادسة مساء تقام ندوة لتكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري، يديرها الناقد السينمائي طارق الشناوي.

كما تقام ندوة لتكريم الفنان الكبير أحمد بدير، في تمام الساعة الثامنة مساء، يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود.

وفي تمام الثانية عشر مساء، تقام ندوة لفيلم "مدينة وامرأة" بقاعة 1 بقصر الثقافة، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية ناهد نصر.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١