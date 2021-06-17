رحلت شقيقته بنفس مرضه وهذه حقيقة زواجه.. معلومات عن ماهر عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 17 يونيو 2018، رحل عن عالمنا الفنان الشاب ماهر عصام، الذي عرفناه طفلا موهوبا ضمن أحداث فيلم "النمر والأنثى"، وتوقع الكثيرون له مستقبلا باهرا، إلا أن نجوميته في مرحلة الكبير لم تكن على نفس القدر.

وفي ذكرى رحيله الثالثة، نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

_ ولد ماهر عصام في 5 أكتوبر 1979 بمنطقة إمبابة.

_ بدأ رحلته مع عالم الفن في مرحلة الطفولة ليشارك في عدة أعمال كان أولها فيلم "فوزية البرجوازية" عام 1985، و"اليوم السادس" عام 1986 مع الراحل يوسف شاهين وفيلم "النمر والأنثى" عام 1987، مع عادل إمام

_ استطاع عصام أن يثبت نفسه بموهبته، وشارك في أفلام "هي فوضى"، و"جواز بقرار جمهوري"، "عش البلبل"، "صرخة نملة"، "قلب الأسد"، "سالم أبو أخته".

_ كما قدم أعمالًا درامية منها: "الملك فاروق"، و"لدواعي أمنية"، و"امرأة من نار"، و"عصابة بابا وماما"، "والجماعة"، "عدى النهار" و"فرقة ناجي عطا الله".

_ تعرض ماهر عصام في إبريل عام 2014 لأزمة صحية، بعد إصابته بانفجار في شريان المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة لمدة يومين حتى تحسنت حالته، ووصف الأطباء الحالة وقتها بالمعجزة

_ ترددت شائعات حول اعتداء بعض الأشخاص عليه في منزله، وبعدما استقرت حالته الصحية، ظهر بعدها في برنامج "بني آدم شو" مع الفنان أحمد آدم، وكشف أنه أثناء استحمامه انزلقت قدمه، وسقط على رأسه، ما أدى لانفجار في أحد شرايين المخ ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة يومين

_ واصل بعدها ماهر عصام حياته بشكل طبيعي وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "آسفين يا باشا"، ومسلسل " البارون".

_ عام 2014 رحلت شقيقته بعد إصابتها بنزيف في المخ، وبعد عامين لحقت بها والدتها، ما تسبب له في حالة حزن كبيرة لازمته حتى رحل عن عالمنا.

_ في 17 يونيو 2018 رحل عن عالمنا بعد إصابته بنزيف في المخ عن عمر يناهز 38 عاما.

_ عقب وفاته، قالت تقارير صحفية إنه كان متزوجًا ولديه طفل، لكن نفى مصدر مقرب من الفنان الراحل في تصريح لـ"الخليج 365" أن ماهر لم يسبق له الزواج، وأن كل الأخبار ما هي إلا شائعات

_ ظهر الراحل عصام في عمل فني، عرض بعد وفاته حيث تم طرح فيلم "قرمط بيتمرمط"، مطلع عام 2019، من بطولة أحمد آدم