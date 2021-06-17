محمد هنيدي يرتدي ثوب “المذيع” لأول مرة عبر برنامج كوميدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يرتدي النجم المصري، محمد هنيدي، ثوب “المذيع” لأول مرة في مشواره الفني، وذلك من خلال برنامج “كوميدي”، على أن يجري عرضه عبر قناة المحور، ويبدأ تصويره مطلع الشهر المقبل.

وكشف المنتج المصري، محمد حلاوة، زوج الفنانة ريهام حجاج، عن صور وثقت لحظة توقيع العقود، وذلك عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، ظهر فيها محمد هنيدي، ووكيل قناة المحور، وترك تعليقاً قال فيه: “محمد هنيدي قريباً على المحور”.

فيما صدر بيان من جانب القناة، أكد أن انضمام محمد هنيدي يأتي استمراراً للانطلاقة القوية، كما أن ظهور “هنيدي” مذيعاً لأول مرة يمنحها قوة أكبر.

وأضاف البيان أن القناة تشهد تطوراً كبيراً على كل المستويات، في إطار انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها، منذ شهر أبريل الماضي، حيث يتم العمل على تغيير المحتوى الإعلامي للقناة، وهو ما لوحظ في عرض البرامج والمسلسلات في شهر رمضان الماضي.