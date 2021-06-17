هاني شاكر “مصدوم”.. انتقادات لاذعة تطال صورته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان هاني شاكر، انتقادات لاذعة بعد كشفه عن الصورة الرسمية لأغنيته الجديدة عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر هاني شاكر في الصورة وهو يرتدي بدلة كلاسيكية، فوقها جاكيت طويل ونظارة، كما بدت ملامحه أصغر سناً ومختلفة كلياً، وعلق على الصورة قائلاً: “هاني شاكر قريباً”.

وتداول رواد السوشيل ميديا صورة هاني شاكر، وانهالت التعليقات: “‏‎هو ده هاني شاكر! سبحانك يارب”.

وعلق متابع: “‏هاني شاكر المطرب مصدوم من هاني شاكر يلي بالصورة “.

وأشار آخر: “‏‎قربت الصورة وبعدتا كزا مرة اكيد هيدا شخص اسمو هاني شاكر ومش هاني الاحزان نفسو”.

وأضاف متابع: “‏‎كدا بقى كوكتيل مصطفى كامل ع حسن الأسمر ع هاني شاكر..‏ هاني شاكر متقمص صابر الرباعي”.

وقال آخر: “‏يلي بالصورة ‎#هاني_شاكر بحس حتى هو لما شاف الصورة اخد وضعية المصدوم ولسان حالو: انا مش عارفني انا تهت مني انا مش انا لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان “يا بخته”، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على “يوتيوب”.