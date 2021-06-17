محمد ممدوح يكشف صاحبة الفضل في علاجه من أمراض النطق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد ممدوح سر علاجه من “أمراض النطق” والتي كانت تؤثر بشدة على “مخارج الألفاظ” وتحول دون فهم الجمهور للحوار في أعماله الفنية، وتلقى بسببها انتقادات قاسية وتعرض للتنمر، مؤكدا لجوئه للعلاج على يد دكتورة متخصصة في الموسيقى، وأشار إلى أنه لا يزال يحتاج للمزيد من العلاج ولكن العزل الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا يمنعه.

ممدوح الذي تألق في موسم رمضان 2021 ببطولة مسلسلي “لعبة نيوتن” مع منى زكي، و”خلي بالك من زيزي” مع أمينة خليل، نشر صورة الدكتورة چيهان ناصر عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك وعلق قائلا: ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلى وتكتبلى إعجابهم بالتطور الملحوظ فى مشكلة الصوت عندى.. بشكرهم طبعا جدا فى البداية وأحب أشكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها فى الموضوع ده”.

وأضاف ممدوح: دكتورة چيهان هى مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية فى مجال الدبلجة، هى اللى وقفت معايا الفترة الأخيرة وساعدتنى جدا فى حل مشكلة الصوت والحمد لله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تانى فى المستقبل إن شاء الله..

واختتم توضيح قائلا: فشكرا ليكم على آراءكم اللى بسطتنى وشكرا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا واوعدكم إن شاء الله بتطور إضافى الأعمال اللى جاية.

وسبق أن اعترف محمد ممدوح بتعرضه للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناته مع “عدم وضوح مخارج الألفاظ”، مؤكدا أنه يتقبل النقد البناء ويحاول تطوير نفسه، ويعكف حاليا على علاج مشكلة النطق والتنفس.

أضاف ممدوح في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج “الحكاية”: انا عندي مشكلة في مخارج الألفاظ وأقوم بمعالجتها، وأحصل حاليا على ورش وتدريبات معينة لتحسين مخارج الألفاظ، ولكن مشكلة التنفس يصعب علاجها لأسباب طبية، وأنا اعتذرت للمشاهدين لأن هذه هي طبيعة صوتي الحقيقية.

وردا على التنمر به عبر السوشيال ميديا قال: لما بلاقي نقد بناء أستمع إليه وأطور من نفسي، وأعترف بأني عندي مشكلة في مخارج الألفاظ وطريقة التنفس.