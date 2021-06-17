جنّات في زيارة لمستشفى الأطفال: “كن أماناً للخائفين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة جنّات عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة من زيارتها لأحد مستشفيات علاج الأطفال المصابين بالقلب، ظهرت فيها مع طفلة مريضة في المستشفى.

وعلّقت جنات على الصورة قائلةً: “كنت بصور إعلان لمستشفى وشفت ملك كانت فاتحة الباب بتتفرج من بعيد، ندهت عليهـا وكانت خايفة واتصورنا وضحكنا والوقت دا كان قبل العملية بتاعتها بيوم، ملك زي أطفال كتير، نصيبهـا إنها كانت مريضة قلب، الحياة قاسية جداً أحياناً، ولذلك كن أماناً للخائفين واجبر بخاطرهم علشان ربنا يجبر خاطرك”.

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات، وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم مشجّعة لها وداعية بالشفاء لكل الأطفال المرضى، حيث قالت إحدى المتابِعات: “ربنا يشفيها ويقوّمها بالسلامة يا رب وربّنا يحفظك ويباركلك في بناتك وعيلتك يا رب”.

يُذكر أن جنّات طرحت آخر أغانيها “أنا في انتظارك”، من ألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، ورُزقت أخيراً بابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم “جوليا”.