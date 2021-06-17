والد متسابق “ذا فويس كيدز”: “ابني دافع عن نفسه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد والد متسابق “ذا فويس كيدز” معاذ عيسى المتهم بالشروع في قتل طفل آخر، أنّ ابنه كان في وضع الدفاع عن نفسه.

وقال في مقابلة مع “العربية”، إن الواقعة حدثت مساء الاثنين قبل الماضي، حين كان ابنه واقفاً في الساحة أسفل المنزل الواقع في منطقة حلوان جنوب القاهرة مع صديقه، وجاء إليه الطفل حسن علوان ومعه طفل آخر يدعى علي، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الى اشتباك بالأيدي، موضحاً أن الطفل حسن هو من بادر بالاعتداء على ابنه بلكمة على وجهه أسقطت معها نظّارته.

وأضاف أن نجله كان يحمل مفاتيح المنزل وليس مفتاح سيارة، فدافع عن نفسه بها أمام اللكمات التي تلقّاها، وخلال الاشتباك وبدون قصد، فوجئ الجميع بالمفتاح ينغرس في رأس الطفل حسن.

وتابع أن ابنه اتصل به وأخبره بما حدث، فسارع الأب على الفور برفقة صديقه بالذهاب الى المستشفى للاطمئنان على الطفل حسن، وتواصل الصديق مع والدة الطفل المجني عليه عارضاً مساعدته، وأضاف أنه حضر الى المستشفى في اليوم التالي للاطمئنان على حسن أيضاً وتقابل مع والده، واكتشف أنه صديق قديم له، وكانت مفاجأة للاثنين.

وأضاف أنه واصل الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على الطفل إلى أن تفاجأ بعدها بانتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعاً أن الطفل حسن خرج من المستشفى ويتواجد حالياً في منزله، وتم التحقيق معه في النيابة.

وتابع أن ما حدث كان من طريق الخطأ، مؤكداً أنه يتمنى أن تنتهي القضية بشكل يحفظ مصلحة ومستقبل طفله، وألا تتسبّب بعداوة مع صديقه والد الطفل حسن، متمنياً أن تعفو أسرة الطفل عن ابنه.

أما عن الوضع القانوني لابنه، فكشف الأب أنه سلّم نجله الى الشرطة، وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة للتحقيق، حيث قرّرت إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع، كونه حدثاً يبلغ من العمر 14 عاماً، مضيفاً أنه تقابل مع والد الطفل حسن وقال له الأخير إنه يريد الاطمئنان على صحة نجله، وبعدها يمكن الحديث عن القضية ومسارها القانوني.

كما ذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وراء تصعيد الأحداث في القضية، وقد ألحقت الضرر بالأسرتين، مشيراً إلى أن حالة ابنه النفسية تأثرت سلباً.

ولفت إلى أن ابنه أخطأ فعلاً، لكنه يبقى طفلاً صغيراً لا يتحمّل كل ما حصل معه، مؤكداً أنه يشعر بألم أسرة الطفل حسن ويتمنى أن تتحسّن صحته سريعاً، طالباً من أسرته العفو عن ابنه ومتعهداً بتقديم ما يرضيهم.

الجدير ذكره أن شيماء حجازي والدة الطفل الضحية حسن علوان، ذكرت سابقاً أن حالة ابنها كانت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة عاجلة لاستخراج جزء من الآلة الحديدية التي اخترقت رأسه وأدت الى تفتّت أجزاء من الجمجمة، هذا فضلاً عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

والطفل عيسى كان قد انضم إلى برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث في العام 2020، وغنّى حينذاك للفنان أحمد عدوية أغنية “عيّلة تايهة”، ونال إعجاب المدرّبين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، إلى أن خرج من المسابقة بعدما اختار حماقي طفلاً آخر.