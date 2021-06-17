زينة تعيد أحمد عز الى المحكمة.. إليكم آخر مستجدات القضية التي شغلت الرأي العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حجزت محكمة الأسرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، أمس الأربعاء، استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني قيمة مصروفات دراسية لتوأم زينة “عز الدين” و”زين الدين” لجلسة 11 تموز (يوليو) المقبل للحكم.

وقدّم أشرف عبدالعزيز محامي عز، في الاستئناف المقدَّم من موكله على الحكم الصادر ضده بإلزامه دفع ٤٤ ألف جنيه إسترليني كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، صورة من الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه دفع ٦٠ ألف جنيه شهرياً بدل مصروفات.

وطلب محامي عز خلال انعقاد الجلسة، من هيئة المحكمة التصريح باستخراج قيمة المصروفات في المدارس الدولية الموجودة بالقرب من سكن الصغيرين، مشيراً إلى أنه طالب بنقل الطفلين إلى إحدى هذه المدارس.

وأكد أنه طلب خلال انعقاد الجلسة خفض المصاريف الدولية للصغيرين عز الدين وزين الدين إلى رسوم المدارس الخاصة غير المغالى فيها.

وأشار إلى أن المصاريف الدراسية للطفلين تقارب المليون جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ المليون جنيه مصاريف دراسية أمر مبالغ فيه ويزيد عن حده، كما يزيد أيضاً عن إمكانية موكله بدفع ذلك المبلغ المالي.

وكان محامي الفنانة زينة قد أقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه فيها بدفع المصاريف الدراسية لولديه، وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، إلا أنه لم يسدد المبلغ وقدّم استئنافاً على الحكم.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد حكمت بإلزام عز دفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه “زين الدين” و”عز الدين” من الفنانة زينة، وتراكمت المبالغ حتى وصلت الى 41 ألفاً و700 جنيه استرليني.

واستندت دعوى الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى مجمل أعمال المدّعي عليه الأخيرة، وحجم ثروته، وقررت المحكمة دفع قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، بسبب المدارس التي التحق بها طفلاه، وهي مدارس دولية لا تقبل الدفع إلا بعملات أجنبية، وبهدف تيسير أمور الطفلين وحمايةً لمستقبلهما، استخدمت المحكمة أسلوب الرأفة والتيسير لصالحهما.