سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها “عن بُعْد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السورية سلاف فواخرجي بعيد الميلاد الـ(21) لابنها الأكبر حمزة، الذي يدرس الطب، رغم غيابه عنها، وذلك من خلال احتفال بسيط مع أخيها وعائلته.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو لها، وهي تحتفل مع أخيها وزوجته وبناته بقالب كيك، مع نشر صورة لابنها، وأرفقت المقطع بتعليق: “بعد التهاني والدعوات بعيد ميلادك يالحمزة، حابه أقلك شكراً.. شكرا لأنك ابني.. ولأنكم أنت وعلي أولادي، وأقصى شي بطلبه من الله أني أكون جديرة فيكم، احتفلنا فيك خالك وعيلته الله يحميهم وأنا عن بعد وبنحبك”.

كما عبر حمزة بفخره بوالدته وسعادته بها، من خلال تعليق قال فيه: “الله يخليلي إياكم، شكراً لأن أنتي أمي وأنا دائماً فخور فيكي وبحبك”.

وتلقت فواخرجي العديد من التهاني من المتابعين بعيد ميلاد نجلها، متمنين له العمر الطويل المليء بالنجاح والتوفيق في حياته ودراسته، ومنهم الإعلامي مصطفى الأغا، والفنان فادي صبيح، والفنان حبيب غلوم.

وكانت سلاف قد تحدثت عن مشاركة ابنها علي معها في مسلسل “شارع شيكاغو”، وقبلها مشاركات حمزة في أكثر من عمل، وقالت إنها لا تملك أن تحكر على نجليها حبهما وشغفهما بالتمثيل، لكن هناك ضوابط معينة اتفقوا عليها بحيث لا تتأثر الدراسة والسلوك، وألا يكبرا قبل أوانهما، لكن قرارهما الالتحاق بالفن هو خاص بهما، على الرغم من كونها ضده.

وتشارك الفنانة السورية هذا العام في مسلسل “الكندوش”، ويشارك في بطولته النجوم: أيمن زيدان (عزمي بيك)، سلاف فواخرجي (ياسمين)، سامية الجزائري (أم مصطفى)، صباح الجزائري (نهلة – زوجة عزمي بيك)، شكران مرتجى (نبيهة – أخت مصطفى)، كندة حنا (أمل)، أيمن رضا (إبراهيم العطار)، وفايز قزق (أبو الآس).

تجري أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء، الذي يُدعى عزمي بيك، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، عندما يُعجب بأرملة تسكن بجواره، رغم زواجه من أم أولاده، والصراع بين الخير والشر.

وتزوجت الفنانة سلاف فواخرجي من الفنان وائل رمضان عام 1999، وأنجبت منه ابنيها: حمزة عام 2000، وعلي عام 2009.