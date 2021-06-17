شكرا لقرائتكم ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو لإعلامية مصرية.. وتسخر ضاحكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الوسط الفني على موعد مع حرب باردة بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

تلك الحرب التي ظن البعض أنها مزحة في البداية قبل أن ينقلب الأمر إلى مكايدة، وتلميحات غير مباشرة، في انتظار الأيام المقبلة لكتابة فصول جديدة فيها.

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البداية جاءت بالفنانة ياسمين عبد العزيز التي نشرت مقطع فيديو للإعلامية بوسي شلبي، وهي ضيفة في برنامج عرض بشهر رمضان الماضي من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي.

ذلك الفيديو الذي تلقت فيه شلبي سؤالا حول ياسمين عبد العزيز وما إذا كانت هي النجمة الأولى، في ظل نجاحها بالسينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة. لترد شلبي مؤكدة أن يسرا هي النجمة الأولى في مصر، إلا أن توضيح الدغيدي أن السؤال يتعلق بجيل آخر، لم يمنع شلبي من الإصرار على رأيها أن يسرا هي نجمة كل الأجيال، دون أن تتحدث عن ياسمين عبد العزيز أو تثني على أدوارها وأعمالها.

ونشرت ياسمين الفيديو لتعلق عليه بوجوه ضاحكة، واختتمتها بكلمة "هموت"، في إشارة إلى دخولها في نوبة ضحك طويلة بسبب ما ذكر في البرنامج، كما أنها لم توضح سبب استعانتها بالفيديو بعد مرور أكثر من شهر على عرض الحلقة.

لتأتي المفاجأة في اليوم التالي، وتبين أن الأمر لا يتعلق بمقطع الفيديو فقط، وذلك حينما نشرت بوسي شلبي برومو لحلقة برنامجها الجديدة، والتي تستضيف فيها ريهام حجاج صاحبة الأزمة الأشهر مع ياسمين عبد العزيز.

خاصة أن طليق ياسمين عبد العزيز متزوج في الوقت الحالي من ريهام حجاج، وحدثت بينهما العديد من الأزمات في الأشهر الأخيرة، قبل أن يتحول الأمر إلى حرب باردة.

كما ظهرت ريهام حجاج في الفيديو الدعائي للحلقة، وهي تتلقى سؤالا حول زيجتها الأخيرة، وتعليق بوسي شلبي على الأمر قائلة "بس الجوازة دي زعلت ناس كتير قوي".

ويبدو أن ظهور تعليق ياسمين عبد العزيز على الفيديو القديم لبوسي شلبي، يرتبط بالحلقة التي لم تعرض بعد، خاصة وأن أزمة ياسمين عبد العزيز ستكون محورا هاما من محاور الحلقة، في انتظار ما سيجري بعد أن تعرض المقابلة.