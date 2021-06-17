( أربعون عاماً وليلة ) يفتتح ليالي السينما السعودية بحضور أبطال الفيلم

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ايلاف من جدة: انطلقت في مدينة جدة، فعاليات «عروض ليالي السينما السعودية»، التي ينظمها «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، وسيتم خلاله تقديم العروض الأولية لأفلام روائية طويلة، إضافة إلى برنامج لأفلام قصيرة، جميعها لمخرجين سعوديين.

الفعاليات التي تمتد على يومين، بدأت أول عروضها بالفيلم السعودي «أربعون عاماً وليلة»، الذي تدور أحداثه في قالب دراما عائلية، حول حادث سيارة يكشف أسراراً دفينة، وهو من إخراج محمد الهليّل.

يذكر أن «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» أعلن عن جائزتي إنتاج صندوق «تمهيد»، بقيمة نصف مليون دولار لكل فيلم، وكان المشروعان الفائزان من نصيب «شمس المعارف» لفارس قُدس، و«أربعون عاماً وليلة» لمخرجه محمد الهليّل.

وعرض مساء أمس الأربعاء فيلم ( أربعون عاما ً وليلة ) الذي يعرض لأول مرة في السعودية بعد افتتاحه في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. بحضور الجمهور ومخرج وأبطال الفيلم ، وتلا عرض الفيلم جلسة حوار ومناقشة حول الفيلم .

وتستمر العروض السينمائية اليوم بعروض عدد من الأفلام القصيرة وهي ( ومتى أنام؟ لحسام السيد) ، (موّال تاني لهشام فاضل) ، (من يحرقن الليل لسارة مسفر)، (ارتداد لمحمد الحمود)

يلي ذلك عرض الفيلم الطويل ( مدينة الملاهي ) من اخراج وائل أبو منصور إنتاج: سليم حمصي وبطولة: محمد سلامة، ندى المجددي، نايف الظفيري، عبد الإله القرشي، سارة طيبة، يعقب هذه العروض جلسة نقاشية مع طواقم الأفلام وأبطالها .